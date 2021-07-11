Не стесняется растяжек: Жасмин Сандерс в бикини дефилировала на показе Sports Illustrated Swimsuit

30-летняя немецко-американская модель приняла участие в показе Sports Illustrated Swimsuit в Майами.
Девушка появилась на подиуме во время Paraiso Miami Beach на Южном пляже Мондриан в золотистом бикини. На груди у девушки были видны растяжки, но несмотря на них она прекрасно выглядела в этом купальнике.
Белокурые локоны Жасмин были накручены мелкими локонами, а на лице был сделан красивый макияж со стрелками и нюдовой помадой на губах. Ногти были накрашены светлым лаком.
Днем ранее девушка показывала в Instagram фото, где позировала в блестящем фиолетовом купальнике сидя на краю бассейна. Жасмин похвасталась тогда пышными ягодицами и пригласила подписчиков смотреть показ в онлайн.
В этом же купальнике Жасмин показывала и фигуру с разных ракурсов, делая селфи в зеркале в один жаркий, солнечный день.
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