Не стесняется: сексуальная Деми Роуз показала свои обнаженные фото

Деми Роуз снялась в откровенной фотосессии и показала лучшие кадры в Instagram. Локацией для съемок выбрали скалы у водоема.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Перед фотокамерой красавица предстала полностью обнаженной. Ее тело было разрисовано белой краской в виде скобок – это выглядело интересно.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз соблазнительно позировала, лежа на скале, и демонстрировала с разных ракурсов свои сексуальные формы. Модель также похвасталась пышными ягодицами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит Деми дополнила париком из стразов и камней, насыщенным макияжем с черными стрелками и темно-ягодной помадой, а также нюдовым маникюром.

Напомним, ранее Деми Роуз в откровенном наряде похвасталась пышной грудью.

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