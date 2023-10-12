Не стесняется: сексуальная Деми Роуз показала свои обнаженные фото

Британская "Ким Кардашьян" взбудоражила воображение фолловеров откровенными снимками.
Деми Роуз снялась в откровенной фотосессии и показала лучшие кадры в Instagram. Локацией для съемок выбрали скалы у водоема.
Перед фотокамерой красавица предстала полностью обнаженной. Ее тело было разрисовано белой краской в виде скобок – это выглядело интересно.
Роуз соблазнительно позировала, лежа на скале, и демонстрировала с разных ракурсов свои сексуальные формы. Модель также похвасталась пышными ягодицами.
Аутфит Деми дополнила париком из стразов и камней, насыщенным макияжем с черными стрелками и темно-ягодной помадой, а также нюдовым маникюром.
Напомним, ранее Деми Роуз в откровенном наряде похвасталась пышной грудью.
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