Не такая как на красной дорожке: Риту Ору сфотографировали папарацци

Куда именно она направлялась, не известно. Но одета Рита была не как обычно. На ней были серые лосины и серая теплая кофта на замке, а сверху кожаный бежевый плащ. Певица дополнила повседневный лук зелеными высокими носками с принтом и кроссовками.

У Риты были распущены светлые волосы, на голове была серая бейсболка и черные солнцезащитные очки на лице. Девушка сделала цветной маникюр, надела несколько колец на пальцы и сделала легкий макияж.

Рита Ора / Фото: Getty Images

В повседневной жизни Рита Ора выглядит не так эффектно, как на красных дорожках, что в общем то вполне нормально. Иногда знаменитостей даже не узнают на улицах поклонники, чего, конечно, не скажешь про папарацци.

Ранее мы показывали, как Ора с мужем Тайкой Вайтити ходили на день рождения к Леонардо Ди Каприо. Там Рита появилась в атласном мини-платье, откровенно подчеркнув декольте.

Рита Ора и Тайка Вайтити / Фото: Getty Images

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