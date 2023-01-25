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Не такая, как у всех: Даша Квиткова оригинально поздравила президента Зеленского с днем рождения

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2575
Время на прочтение
1 мин
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Не такая, как у всех: Даша Квиткова оригинально поздравила президента Зеленского с днем рождения

Даша Квиткова / Фото: Instagram Даши Квитковой

Победительница реалити-шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова сегодня, как и многие знаменитости, решила поздравить президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Но сделала это не так, как остальные.

В Instagram Stories Даша опубликовала фотографию Владимира Александровича, но не такие, какие постили сегодня другие знаменитости в соцсетях. Квиткова выбрала снимок, который, похоже, был сделан где-то на съемках еще до войны. Зеленский улыбается и даже смеется с закрытыми глазами и одет в черное пальто с поднятым воротником. 

Владимир Зеленский / © Instagram Даши Квитковой
Владимир Зеленский / Фото: Instagram Даши Квитковой

Фото Даша Квиткова подписала лаконично: "Happy Birthday, Mr. President", - строчкой из песни, которую в 1962 году Мэрилин Монро исполнила для президента Кеннеди. И сопроводила подпись картинкой в виде составленного руками сердца.

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Дата публикации
Просмотры
2575
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