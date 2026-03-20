Не такая, как всегда: 88-летняя Джейн Фонда в лонгсливе и джинсах похвасталась стройной фигурой
Актриса на собственном примере доказывает, что возраст — это лишь цифры в паспорте.
Джейн Фонда приняла участие в пленарном мероприятии: «Скажите громче: художники, активизм и первая поправка», которое состоялось в рамках конференции и фестивалей SXSW в Остине, штат Техас.
Там актриса появилась в непривычном для себя образе кэжуал, ведь обычно она выбирает для ивентов элегантные и классические луки. На этот раз на Фонде был черный лонгслив с выложенной стразами надписью resist (в переводе означает «противостоять») и синие прямые джинсы с поясом с металлической фурнитурой, в которых она продемонстрировала стройную фигуру.
Аутфит Джейн дополнила черными кожаными ботильонами на устойчивых каблуках, золотыми украшениями, браслетом и часами. У нее была ее любимая объемная прическа с локонами и макияж с темно-бежевой помадой.
