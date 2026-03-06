Не такая, как всегда: дочь Майкла Джексона в пудровом тренче и золотистом топе появилась на показе Chloе

Пэрис Джексон / © Associated Press

Пэрис Джексон продемонстрировала стильный образ в нежных оттенках на показе осенне-зимней коллекции Chloé 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Звезда появилась там в экстравагантном пудровом тренче оверсайз с высоким воротником-стойкой, объемными рукавами и округлым подолом. Под верхней одеждой на ней был золотистый топ с белым кружевом и карамельная юбка до колен с высокой талией и драпировкой. Обута она была в прозрачные пластиковые туфли, а на плече у нее висела пудровая сумочка на ручке с золотыми цепочками.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Волосы Джексон собрала в небрежную прическу, выпустив спереди пряди, и сделала макияж с нежно-розовой помадой. На пальцах у нее были золотые кольца.

