Не такое, как у всех: Рита Ора впервые показала помолвочное кольцо и призналась, что вышла замуж

По слухам, свадьба пары состоялась еще в августе 2022 года.

Британская певица Рита Ора посетила программу "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" и ошарашила зрителей новостью, впервые публично заявив, что вышла замуж. Ранее в Сети только ходили слухи о том, что Рита и ее возлюбленный - кинорежиссер Тайка Вайтити - поженились.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Также 32-летняя певица с гордостью продемонстрировала свое помолвочное кольцо, которое очень отличалось от того, что мы привыкли видеть на безымянном пальце знаменитостей, ведь кольцо Риты украшал огромный изумруд, обрамленный в золото. Ора призналась, что выбрала его сама.

"Я впервые показываю свое кольцо, - сказала она. - Я знала, что хочу быть с ним, и хотела, чтобы это было действительно правильно, поэтому, возможно, я отвела его в магазин и указала, какое именно кольцо я хочу".

Кольцо Риты Оры / Фото: скриншот с видео

Для эфира она выбрала серебристый костюм от бренда David Koma из круизной коллекции 2023, который состоял из топа с длинными рукавами и мини-юбки, которую украшал эффектный рюш. Этот образ завершали черные босоножки, яркий макияж и укладка волнами.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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