Не только Агилера: кто еще из звезд носил оливковое платье от Versace

Кристина Агилера / © Getty Images

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В Лондоне певица Кристина Агилера посетила фотоколл мюзикла «Бурлеск» в театре «Савой». В этом проекте она выступила исполнительным продюсером, а также в день премьеры продемонстрировала особое платье — наряд от Versace, который носила 22 года тому назад.

Кристина Агилера / © Getty Images

Это платье является частью коллекции знаменитого итальянского Модного дома и было представлено в 2003 году, в которой как раз и снялась Агилера. Однако этот наряд придуманный Донателлой Версаче появле своего появления на подиуме пользовался очень большой популярностью среди звезд и его неоднократно носили и другие известные личности.

В частности это эффектное оливковое платье надевала Бейонсе. Поп-дива надела его в 2003 году на MTV Movie Awards и дополнила набором украшений с камнями, а также босоножками с завязками.

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Бейонсе / © Getty Images

Еще одной известной красавицей, которая носила наряд Versace был дочь актера Джуда Лоу — Айрис. Девушка появилась в нем на вечеринке журнала Perfect Magazine в отеле The Standard во время Недели моды в 2022 году.

Айрис Лоу / © Getty Images