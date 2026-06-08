Кэтрин Шварценеггер

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36-летняя Кэтрин Шварценеггер — старшая дочь Арнольда Шварценеггер, писательница, блогер и автор детских книг — держит собственный небольшой курятник на территории своего дома. Она регулярно собирает яйца от своих птиц. Например, во время подготовки к Пасхе она использовала их для окрашивания.

В своем Instagram она показала, как выглядят ее курятник и домашние птицы, а также похвасталась, сколько яиц собрала в этот раз.

Курятник Кэтрин Шварценеггер

Курятник Кэтрин Шварценеггер

Отметим, Кэтрин известна своей заботой о животных. Она является послом Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA). Домашняя мини-ферма с курятником — это часть ее экологичного стиля жизни.

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Курятник находится рядом с ее огородом. Кэтрин очень нравится выращивать овощи и зелень своими руками. На своей грядке она выращивает морковь, салат, сельдерей и лук.

Дочери Кэтрин Шварценеггер на огороде

Для многих селебрити уход за садом становится частью более осознанного образа жизни. Они все чаще говорят о важности экологичного потребления, натуральных продуктов и близости к природе. Кроме того, собственный огород позволяет контролировать качество продуктов и получать удовольствие от результатов своего труда.

Поклонники с интересом следят за такими увлечениями знаменитостей, которые охотно делятся в соцсетях фотографиями урожая, цветущих садов и процессом работы на своих участках.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм показал в Сети, как начинает своей день с проверки курятника.

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