Не только Деми Ловато: две звезды, которые тоже носили свадебные платья от Vivienne Westwood

Хейли и Джастин Бибер / © Instagram Хейли Бибер

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В минувшие выходные певица Деми ловато вышла замуж за певца и автора песен Джордана Лютеса. Пара поженилась в Калифорнии после двух лет отношений.

Для церемонии Ловато выбрала платье от британского бренда Vivienne Westwood классического для этого Модного дома дизайна — с корсетом, который подчеркивает талию, драпировками и открытыми плечами.

Деми выглядела в своем жемчужном наряде очаровательно, но она не единственная звезда, которая надевала такое платье на свадьбу. Певица Майли Сайрус надела то же самое платье на свою неожиданную свадьбу с актером Лиамом Хемсвортом в 2018 году.

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Майли Сайрус / Twitter

Майли Сайрус / Twitter

Также платье от этого бренда, но мини-версию, носила в 2019 году Хейли Бибер. Девушка надевала наряд от Vivienne Westwood на репетиционный ужин, который состоялся перед ее свадьбой с Джастином.

Хейли и Джастин Бибер / © Instagram Хейли Бибер