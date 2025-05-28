- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
Не только Деми Ловато: две звезды, которые тоже носили свадебные платья от Vivienne Westwood
Это популярный фасон, который часто выбирают для свадебных нарядов и красных дорожек.
В минувшие выходные певица Деми ловато вышла замуж за певца и автора песен Джордана Лютеса. Пара поженилась в Калифорнии после двух лет отношений.
Для церемонии Ловато выбрала платье от британского бренда Vivienne Westwood классического для этого Модного дома дизайна — с корсетом, который подчеркивает талию, драпировками и открытыми плечами.
Деми выглядела в своем жемчужном наряде очаровательно, но она не единственная звезда, которая надевала такое платье на свадьбу. Певица Майли Сайрус надела то же самое платье на свою неожиданную свадьбу с актером Лиамом Хемсвортом в 2018 году.
Также платье от этого бренда, но мини-версию, носила в 2019 году Хейли Бибер. Девушка надевала наряд от Vivienne Westwood на репетиционный ужин, который состоялся перед ее свадьбой с Джастином.