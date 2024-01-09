Не только Дженнифер Лопес: кто еще из звезд надевал розовые платья с цветами

В Америке состоялась 81-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Мероприятие собрало на красной дорожке множество знаменитостых актеров, певцов, режисеров и многих других представителей индустрии, который причастны к созданию киномагии.

Однако одной из тех, к кому традиционно было приковано наибольшее внимание на мероприятии стала Дженнифер Лопес и это при том, что она даже не была номинирована.

Звезда пришла на церемонию сопровождая мужа Бена Аффлека. Актриса надела нежно-розовое платье без бретелек от бренда Nicole + Felicia, которое дополняла оригинальная накидка с розами на рукавах и длинным шлейфом.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Однако Лопес была не единственной звездой, которая носила подобный наряд. Также в нежно-розовое платье с цветочной накидкой надевала и звезда Instagram - немецкий фэшн-блогер Леони Ханне. Девушка в романтичном наряде появилась на Каннском кинофестивале. Бренд платья тот же, что и у наряда Лопес.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Подобный наряд носила и американская модница Оливия Палермо. Ее платье было от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2023. У наряда были пышные рукава-буфы с воланами, которые напоминали лепестки цветов.

Оливия Палермо / Фото: Getty Images

С лепестками цветов на платье блистала перед камерами и Кейт Хадсон. Ее наряд тоже был от Tamara Ralph, но имел более насыченый цвет.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Не менее нежный наряд надела и актриса Аманда Сейфрид. Ее платье от Oscar de la Renta с цветочной накидкой было очаровательным и имело небольшой шлейф.

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Розы на платье также носила и Зендея. Накидки у ее наряда от Valentino не было, но подол украшало множество сделанных вручную огромных цветов.

Зендея / Фото: Associated Press

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