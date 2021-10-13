Не только "Игра в кальмара": как недооцененный фильм 60-х о жестоких играх стал культовым

Не только "Игра в кальмара": как недооцененный фильм 60-х о жестоких играх стал культовым

В последние недели мир сходит с ума от нового сериала Netflix "Игра в кальмара", который рвет рейтинги во многих странах, а главные герои этого шоу не только стали суперпопулярны, но еще и моментально ворвались в мир поп-культуры.

Фанаты шоу массово скупают слипоны бренда Vans, похожие на те, которые были у героев сериала, а также зеленые спортивные костюмы, красные комбинезоны, маски, желтые футболки, оранжевых платья и белые гольфы.

Зеленые спортивные костюмы, которые носили игроки, были вдохновлены, скорее всего, спортивной одеждой 1970-х годов фирмы Adidas. Огромная кукла-робот из первого эпизода была вдохновлена ​​Ёнхи, персонажем, который появлялся на обложках корейских учебников в 1970-1980 годах, а вот запутанные коридоры и лестницы, похожие на лабиринт, были вдохновлены четырехмерными чертежами лестниц Маурицио Корнелиса Эшера - нидерландского художника-графика.

Мауриц Корнелис Эшер / Getty Images

Несмотря на яркость, отличные решения с костюмами и декорациями, "Игра в кальмара" - довольно мрачный и жестокий сериал, рассказывающий о людях с грустными судьбами и огромными денежными долгами. Чтобы решить свои проблемы они решаются принять участие в смертельной игре, где главный приз - огромная сумма денег.

Возможно, после прочтения предыдущих строк у вас появилось дежавю: "где-то это уже было". И правда, все мы прекрасно помним "Голодные игры", но вот не только они поднимали тему охоты, убийства и наживы. В 1965 году на экраны вышел итальянский фантастический фильм-антиутопия "Десятая жертва", сыграли в ней известные в то время актеры, среди которых была и Урсула Андресс, успевшая прославила как "девушка Бонда".

"Десятая жертва" / Getty Images

Действие в фильме происходит в неизвестном году 21 века. В мире больше нет войн, но есть насилие - люди играют в игру "Большая охота", цель которой - сохранить мир на Земле, позволяя убивать. Участники игры выступают в роли "охотников" и "жертв", которые должны пройти десять игр. Выживший после десяти раундов становится чрезвычайно богатым и известным.

"Десятая жертва" / Getty Images

После своего выхода фильм получил неоднозначные отклики критиков и "не взлетел", но через много лет его переосмыслили и окрестили культовым. С момента 60-х ремейк так и не был создан, но вот образы героев мы неоднократно видели во многих других работах, например, как франшиза об Остине Пауэрсе.

"Десятая жертва" / Getty Images

Особое внимание в фильме тоже уделялось костюмам. Многие наряды Урсулы Андресс были разработаны Гвидо Колтеллаччи - главным дизайнером Модного дома Sorelle Fontana. Именно благодаря его таланту костюмы выглядели опасно и смело. Образы героини красиво скроены, имеют вневременные фасоны и явно очень комфортны.

"Десятая жертва" / Getty Images

Более того, нельзя не отметить и декорации. Да, в то время не было таких технологий, как сейчас, и фильм на фоне современных работ смотрится не только просто, но и немного комично. Однако на момент 60-х декорации были более чем стильными и футуристическими и даже временами придают истории атмосферу комиксов, а иногда напоминают картины нидерландского художника Пита Мондриана.

Пит Мондриан / Associated Press

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