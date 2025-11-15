Не только Кэтрин Зета-Джонс: кто еще носил роскошное черное платье с бисером

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Дочь актрисы Кэтрин Зеты-Джонс — 22-летняя Керис — появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке. Девушка сопровождала своего 81-летнего отца на роскошном Гала-вечере, но внимание общества привлекла из-за своего гламурного черного платья с бисером.

Керис Зета-Дуглас с отцом / © Associated Press

Это платье девушка одолжила у своей матери, поскольку точно в таком же наряде 20 лет тому назад блистала на мероприятии Кэтрин.

Кэтрин Зета-Джонс, 2005 год / © Getty Images

Но модель наряда на самом деле была очень популярной в то время и в таком же платье появлялись и другие известные актрисы.

В частности это черное платье с лепестками на бретельках надевала звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Дана Делани на гала-вечер в Беверли-Хиллз.

Дана Делани, 2005 год / © Getty Images

Также наряд продемонстрировала актриса Кира Найтли на нью-йоркской премьере фильма «Король Артур».