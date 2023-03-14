Не только Леди Гага: модель Эмили Рул пришла на вечеринку в платье с очень низкой юбкой

Наряд девушки явно был вдохновлен образом из легендарного фильма.
Вчера все обсуждали образ Леди Гаги, поскольку она появилась на “Оскаре” в экстравагантном платье Versace с очень низкой юбкой, которая буквально демонстрировала ее ягодицы. Однако певица была не единственной, кто решил удивить подобный образом.
В наряде с низкой юбкой также вышла на красную дорожку модель и актриса Эмили Рул. Она посетила 31-ю ежегодную вечеринку по случаю вручения премии "Оскар", организованную Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом.
Спереди платье Эмили от Dolce & Gabbana выглядело довольно скромно и даже скучно, но вот когда она повернулась, оказалось, что юбка настолько низкая, что видно ее пятую точку.
Также сзади у платья были лямки крест-накрест и имитация бюстгальтера.
Этот наряд также нам напомнил легендарное платье Мирей Дарк из фильма "Высокий блондин в черном ботинке", поскольку у него тоже был глубокий вырез на спине. Автором того платья актрисы был модельер Ги Ларош.
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