Не только от Frolov: в клипе Дженнифер Лопес появился еще один украинский бренд

Американская певица Дженнифер Лопес выпустила клип на песню Cant Get Enough и наделала много шума, ведь мало того, что песня войдет в ее первый за 10 лет альбом This Is Me... Now, так там еще и появилось много украинских брендов.

В частности сама звезда блистала в книпе в роскошном платье с вырезами-сердечками от бренда Frolov.

Эффектное платье было выполнено в оттенке слоновой кости, имело длинные рукава, высокую горловину, а также корсет.

Однако помимо Лопес не единственная, кто был в этом видео в украинском бренде. Также в ролике появилось две актрисы в платьях от Nadya Dzyak. Одна из героинь, которая по сюжету делает ставки на то, как долго продлится брак невесты, была в синем платье с длинными рукавами и рюшами. Также у наряда была пышная юбка.

Второе платье появилось в клипе только мельком, его носила одна из бэк-вокалистов. Это был наряд с рюшами и в разноцветный горох.

О том, что наряд буде в клипе дизайнер Надя Дзяк сама не знала, пока не увидела видео. Об этом она рассказала в публикации в соцсети.

