Не только помидоры и капуста: Дэвид Бекхэм показал, какие георгины выросли у него в саду
Спортсмен продолжает хвастаться урожаем со своего участка.
50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети. Недавно он хвастался новым — осенним — урожаем. У него выросли тыквы, баклажаны, помидоры черри, разные виды капусты и зелени, а также яблоки и сливы.
Из урожая с огорода он не только готовит обеды для всей семьи, но и некоторые фрукты консервирует по своему фирменному рецепту.
Однако у него на участке растут не только овощи — в своем Instagram экс-футболист показал, какие красивые розовые и кремовые георгины у него расцвели.
Из свежесрезанных цветов он составил букет для кухни.
Ну и не смог не показать новый урожай — гроздья мелких помидоров, которыми он, судя по подписи на фото, «очень гордиться».
