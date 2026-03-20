Не удержалась на огромных платформах: Ким Кардашьян едва не упала в кусты по дороге на вечеринку
Она попала в неприятную ситуацию, но справилась с этим очень уверенно, как профессионал.
Телезвезда Ким Кардашьян очень иронично относится к самой себе и не боится забавных ситуаций, которые с ней происходят, даже несмотря на то, что она очень известная личность. Именно поэтому она сама опубликовала в соцсетях видео, в котором едва не упала на высоченных платформах.
Инцидент произошел перед знаменитой вечеринкой Vanity Fair Oscar Party, которую проводили после церемонии вручения премии «Оскар». Ким не удержалась и начала падать, но ее вовремя подхватили.
Также американская суперзвезда сама опубликовала серию скриншотов из этого самого видео. Таким образом она сама посмеялась над ситуацией.
Кстати, в тот день Ким надела гламурное золотое платье от Gucci из новой коллекции осень-зима 2026, которое креативный директор бренда Демна Гвасалия совсем недавно презентовал на Неделе моды. А вот обувь Кардашьян была неожиданно доступной цены, ведь эти босоножки бренда Pleaser Flamingo, из-за которых она едва не упала, на самом деле стоят около 80 долларов.