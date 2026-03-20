Не удержалась на огромных платформах: Ким Кардашьян едва не упала в кусты по дороге на вечеринку

Ким Кардашьян

Реклама

Телезвезда Ким Кардашьян очень иронично относится к самой себе и не боится забавных ситуаций, которые с ней происходят, даже несмотря на то, что она очень известная личность. Именно поэтому она сама опубликовала в соцсетях видео, в котором едва не упала на высоченных платформах.

Инцидент произошел перед знаменитой вечеринкой Vanity Fair Oscar Party, которую проводили после церемонии вручения премии «Оскар». Ким не удержалась и начала падать, но ее вовремя подхватили.

Ким Кардашьян не удержалась на платформах

Также американская суперзвезда сама опубликовала серию скриншотов из этого самого видео. Таким образом она сама посмеялась над ситуацией.

Реклама

Кстати, в тот день Ким надела гламурное золотое платье от Gucci из новой коллекции осень-зима 2026, которое креативный директор бренда Демна Гвасалия совсем недавно презентовал на Неделе моды. А вот обувь Кардашьян была неожиданно доступной цены, ведь эти босоножки бренда Pleaser Flamingo, из-за которых она едва не упала, на самом деле стоят около 80 долларов.

