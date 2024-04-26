Не удивила: Ким Кардашьян появилась с сумкой-туфлей, но такой уже хвасталась другая звезда

Образ знаменитость решила дополнить аксессуаром необычной формы, который показал, что обувь может быть предназначена не только для ног.

Американская суперзвезда - актриса, участница реалити-шоу и основательница империи косметики и нижнего белья - Ким Кардашьян - поделилась в Instagram снимков в луке черного цвета в стиле Mob Wife. Ее наряд состоял из длинной черной шубы и юбки из меха, которые она сочетала с топом-бандо.

Также Ким сделала длинный маникюр и распустила волосы, а вот в руке у нее была гламурная сумка в виде туфли от Balenciaga.

Сумка была полностью усыпана стразами и имела спереди молнию.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Аксессуар однозначно экстравагантный, но Ким совсем не первая, кто с ним появляется на публике. В марте этого года с сумкой-туфлей вышла на красную дорожку американская актриса и комик Рэйчел Сеннотт.

Рэйчел Сеннотт / Фото: Associated Press

Девушка сочетала сумку с длинным однотонным платьем молочного оттенка. Наряд был выполнен в стиле майки и имел длинный шлейф. Этот образ она выбрала для Vanity Fair Oscar Party.

Рэйчел Сеннотт / Фото: Associated Press

Также с необычной сумкой Vanity Fair Oscar Party появилась актриса Мелисса Маккарти, но ее аксессуар был от бренда Kinza Winza, а называется модель Holy Cannoli. Клатч был в виде канноли - традиционного сицилийского десерта.

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