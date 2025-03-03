Не удивила нарядом: Пенелопа Крус надела любимый бренд на церемонию вручения кинопремии

Этот бренд она выбирает всегда, поэтому ее образ был очень предсказуем.
50-летняя актриса Пенелопа Крус сама обладательница "Оскара" за роль в фильме 2008 года "Вики Кристина Барселона", но в этом году она посетила церемонию просто как приглашенная гостья. Также Крус вышла на сцену во время мероприятия, чтобы объявить победителя в категории "Лучший фильм на иностранном языке", которым стала картина "Я все еще здесь".
Пенелопа пришла на церемонию в белом платье Chanel. С этим французским Модным домом она сотрудничает на протяжении многих лет и всегда выбирает из наряды для красных дорожек.
В этот раз актриса отдала предпочтение наряду со складками и рюшами, который также украшал длинный шлейф и накидка. Спереди у платья было пришито много пуговиц-камней.
Волосы она уложила на один бок, сделала красивый макияж с акцентом на глазах, а также надела массивные украшения с "лучами".
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