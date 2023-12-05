Не угадала с размером: Сара Сампайо выбрала слишком тесное платье для выхода на красную дорожку

Экс-"ангел" Victoria’s Secret Сара Сампайо вышла на дорожку церемонии Fashion Awards 2023, которая прошла в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Девушка блистала перед камерами фотографов в пышном белом платье из фатина и с многослойным подолом от Richard Quinn из осенне-зимней коллекции 2023. К наряду Сара подобрала черные высокие перчатки, чокер из камней на шею, браслет на запястье и крупные серьги с камнями в уши.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Волосы модель собрала в тугой пучок и сделала очень выразительный макияж глаз, сделав их дымчато-серыми. Губы при этом оставила натурального цвета. Платье Сампайо было несколько тесным для нее и местами сжимало ее тело так сильно, что это было заметно даже на фото.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Мероприятие также посетила ведущая и певица Эшли Робертс. Она блистала в платье без бретелек и с пикантным разрезом.

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