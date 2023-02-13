Не упустила шанс: Рианна во время выступления эффектно прорекламировала свою косметику

Рианна стала приглашенной звездой, которая выступила во время перерыва между таймами на "Супербоуле" - финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки. Игра является национальным праздником в США, однако известно, что звездам, которые выступают на этом грандиозном мероприятии, не платят.

Но певица решила не упустить шанс извлечь выгоду из своего появления на публике. Поскольку Рианна еще и успешный предприниматель и создала бьюти-империю, выпускающую декоративную и уходовую косметику, эффектно прорекламировала свой продукт просто на стадионе.

Певица, дефилируя, взяла из рук одного из участников балета пудру Fenty Beauty By Rihanna Invisimatte, чтобы слегка подправить свой макияж.

Рианна / Фото: скриншот с видео

Продукт продается на официальном сайте бренда по цене 34 доллара (это около 1253 гривен). Предположительно, после этого шоу пудра станет "вирусной".

Также во время шоу она продемонстрировала красный наряд, созданный специально для ее выступлений. Образ состоял из эксклюзивного пальто от Alaïa, комбинезона с молниями и карманами от Loewe, а также красных кроссовок MM6 Maison Margiela x Salomon, которые идеально вписывались в образ.

Рианна / Фото: Associated Press

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