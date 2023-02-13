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Не упустила шанс: Рианна во время выступления эффектно прорекламировала свою косметику

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
844
Время на прочтение
2 мин
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Не упустила шанс: Рианна во время выступления эффектно прорекламировала свою косметику

Рианна / Фото: Associated Press

Певица решила включить в свое выступление продакт-плейсмент.

Рианна стала приглашенной звездой, которая выступила во время перерыва между таймами на "Супербоуле" - финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки. Игра является национальным праздником в США, однако известно, что звездам, которые выступают на этом грандиозном мероприятии, не платят.

Но певица решила не упустить шанс извлечь выгоду из своего появления на публике. Поскольку Рианна еще и успешный предприниматель и создала бьюти-империю, выпускающую декоративную и уходовую косметику, эффектно прорекламировала свой продукт просто на стадионе.

Певица, дефилируя, взяла из рук одного из участников балета пудру Fenty Beauty By Rihanna Invisimatte, чтобы слегка подправить свой макияж.

Рианна / © скриншот с видео
Рианна / Фото: скриншот с видео

Продукт продается на официальном сайте бренда по цене 34 доллара (это около 1253 гривен). Предположительно, после этого шоу пудра станет "вирусной".

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Также во время шоу она продемонстрировала красный наряд, созданный специально для ее выступлений. Образ состоял из эксклюзивного пальто от Alaïa, комбинезона с молниями и карманами от Loewe, а также красных кроссовок MM6 Maison Margiela x Salomon, которые идеально вписывались в образ.

Рианна / © Associated Press
Рианна / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
844
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