Не устояла на каблуках: супермодель Кристен Макменами упала на показе Valentino

Это не первое падение в ее карьере.

Во время Недели высокой моды в Париже состоялся показ итальянского Модного дома Valentino, где бренд презентовал свою роскошную кутюрную коллекцию 2023 года. Однако шоу запомнилось не только красивыми нарядами, но и эпичными падениями.

Обувь у моделей была настолько неудобной, что они просто не могли устоять на каблуках.

Многолетний опыт на дефиле на подиуме не помог даже супермодели Кристен Макменами - она упала, так и не завершив свой выход. В результате Кристен просто сняла туфли, сидя на подиуме, поднялась и пошла дальше.

This video makes me never want to buy Valentino shoes pic.twitter.com/OihjTCXBn6 — Eboni (@VersaceVenus_) January 25, 2023

Во второй раз 58-летняя звезда вышла, держа туфли в руках, и просто выбросила их.

Кристен Макменами / Фото: Associated Press

Стоит отметить, что падает она уже не первый раз. В прошлом году во время своего дефиле на показе кутюрной коллекции Jean-Paul Gaultier она тоже упала. Тогда у модели была очень неудобная обувь.

Кристен Макменами / Фото: Getty Images

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