Не устояла перед прозрачным платьем: Сара Мишель Геллар позировала в оригинальном образе на красной дорожке

Сара Мишель Геллар / © Associated Press

Реклама

Сара Мишель Геллар появилась на красной дорожке в безупречном платье, которое сочетало классическую элегантность с ноткой неожиданности.

Наряд Сары Мишель был от бренда Bec + Bridge, не имел бретелек, но его юбка была прозрачной и с аппликациями в виде 3D цветов.

Во время фотосессии в Риме Геллар рассказала журналистам, что теперь она придерживается философии «меньше — это больше», как в сфере красоты, так и за ее пределами. Она добавила, что в свои 48 лет чувствует себя лучше, чем в свои двадцать, и что больше не боится старения. Это отношение отражается в ее выборе одежды, украшений и макияже, который был лаконичным и в этот раз.

Реклама

В фильме Геллар сыграла с Кэтрин Ньютон, которая также пришла на премьеру, но выбрала красное платье от The New Arrivals с оригинальным подолом.

Сара Мишель Геллар и Кэтрин Ньютон / © Associated Press

Фильм «Игра в прятки 2: Я иду искать» продолжает события первой части и является возвращением Сары Мишель Геллар к жанру ужасов, который сделал ее известной еще во времена сериала «Баффи — победительница вампиров».

Кэтрин Ньютон / © Associated Press