Не узнать: 21-летняю дочь Джуда Лоу заметили в аэропорту Милана

Модные показы в Милане будут продолжаться до 28 февраля.

22 февраля в Милане стартовала Неделя моды, поэтому в Италию съехалось очень много звезд. Одной из гостей мероприятия, вероятно, станет дочь британского актера Джуда Лоу - 21-летняя Айрис.

Девушку сфотографировали в одном из аэропортов Милана. Она была одета во флисовое пальто с капюшоном и более тонкую куртку под ним, а также широкие удобные штаны и огромные ботинки. На голову она надела капюшон, а на лице у нее была защитная маска.

Айрис Лоу / Getty Images

С 15 лет девушка работает моделью и уже неоднократно появлялась в Vogue как сольно, так и со своими знаменитыми родителями Джудом Лоу и Сэди Фрост. Также Айрис довольно активно ведет страницу в Instagram и сегодня поделилась с поклонниками снимками из новой фотосессии.

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