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Не узнать: Адриана Лима с необычным макияжем и в экстравагантных нарядах позировала для глянца

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
2 мин
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Не узнать: Адриана Лима с необычным макияжем и в экстравагантных нарядах позировала для глянца

Адриана Лима/harpersbazaararabia

Модель снялась для арабского журнала.

42-летняя бразильская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Адриана Лима стала главной звездой нового выпуска журнала Harper's Bazaar Arabia. На обложке глянца модель появилась в очень необычном образе: в черном обтягивающем наряде от Roberto Cavalli, плоской шляпе, с браслетом Cartier и эффектным макияжем с широкими стрелками.

В интервью Лима рассказала о возрасте и принятии себя: "Я начала работать моделью в 16 лет, но мне никогда больше не будет 16. Мне 42 года, и я самый счастливый человек за всю свою жизнь; самый довольный собой. Я принимаю свой возраст и не изменюсь ни для кого".

Рассказала бразильянка и о том, что ее хобби, такие как бокс и медитация, отошли на второй план с тех пор, как она стала мамой: "Сегодня моя медитация заключается в том, чтобы пойти в ванную на пять минут, запереться там и молиться, чтобы мои дети не постучали в дверь и не попросили меня о чем-то".

Также Адриана заявила, что ее вовсе не смущает критика. А недавно на многодетную мать обрушился шквал критики после ее появления на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", которая состоялась в Лос-Анджелесе.  Модель решила ответить хейтерам, которые после ее очередного выхода в свет обвинили девушку в злоупотреблении филлерами и пластикой лица, и показала фото без макияжа.

Адриана Лима на премьере фильма
Адриана Лима на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" / Фото: Associated Press

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Дата публикации
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