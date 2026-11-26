Келли Осборн / © Getty Images

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Телевизионная звезда Келли Осборн, дочь покойного рокера Оззи Осборна, стала одной из гостей церемонии вручения премии ZYN Rolling Stone UK Awards, которая состоялась в лондонском концертном зале The Roundhouse и привлекла огромное внимание.

Для мероприятия Келли надела парик с длинными рыжими волосами и облачилась в блестящее голубое платье с галтером и глубоким декольте, а также ткань платья была полностью расшита синими пайетками, которые невероятно сияли. Макияж женщина также сделала очень ярким, ведь выбрала темно-красную помаду, светло-красные тени для век и румяна. В результате получился драматичный, почти готический образ.

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Келли Осборн / © Getty Images

Похоже, смена имиджа Осборн произошла очень быстро, ведь совсем недавно у неё ещё были короткие светлые волосы с ровным срезом, о чём свидетельствуют многочисленные фотографии с мероприятий и те, что Келли публиковала в своих соцсетях. Но такие изменения не удивительны для неё, ведь Келли известна частыми и смелыми экспериментами со внешностью. Ранее она уже окрашивала волосы в фиолетовый и серебристый цвета, носила ирокез, наращивала пряди, а некоторое время отдавала предпочтение короткой стрижке пикси.

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Свою любовь к необычным цветам волос Келли объясняла ещё в 2014 году в интервью журналу People.

«Мой цвет волос стал частью меня. Когда я впервые покрасила волосы и посмотрела в зеркало, то увидела себя и почувствовала, что это действительно я. Я никогда не буду девушкой с естественной внешностью. Я никогда не буду нормальной или простой. Самым большим оскорблением, которое мне когда-либо нанесли, было то, что меня назвали „бежевой“», — рассказывала она тогда.

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