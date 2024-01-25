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Не узнать: Николь Кидман в кружевном белье и со змеей на шее снялась для глянца

Не узнать: Николь Кидман в кружевном белье и со змеей на шее снялась для глянца

Николь Кидман в Vogue Australia / Фото: Instagram Николь Кидман

Актриса появилась на страницах австралийского глянца.

56-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии "Оскар" – Николь Кидман – стала главной звездой февральского выпуска Vogue Australia. Съемка получилась очень смелой, ведь для нее она разделась до нижнего белья и позировала в кружевном пеньюаре.

А на обложке журнала Николь появилась с черной змеей на шее, также на ней стильные очки в красной оправе, кольца Cartier, а на руках длинный французский маникюр, выполненный черным цветом.

Судя по видео с бэкстейджа, Кидман совсем не боялась живой змеи на своей шее.

Напомним, ранее Николь Кидман ошарашила эффектным нарядом. Она посетила премьеру сериала "Экспаты", где сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а к фотографам оскароносная звезда вышла в роскошном платье от Модного дома Versace.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

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