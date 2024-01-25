Не узнать: Николь Кидман в кружевном белье и со змеей на шее снялась для глянца

Актриса появилась на страницах австралийского глянца.
56-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии "Оскар" – Николь Кидман – стала главной звездой февральского выпуска Vogue Australia. Съемка получилась очень смелой, ведь для нее она разделась до нижнего белья и позировала в кружевном пеньюаре.
А на обложке журнала Николь появилась с черной змеей на шее, также на ней стильные очки в красной оправе, кольца Cartier, а на руках длинный французский маникюр, выполненный черным цветом.
Судя по видео с бэкстейджа, Кидман совсем не боялась живой змеи на своей шее.
Напомним, ранее Николь Кидман ошарашила эффектным нарядом. Она посетила премьеру сериала "Экспаты", где сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а к фотографам оскароносная звезда вышла в роскошном платье от Модного дома Versace.
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