Не узнать: Ребел Уилсон показала, как выглядела до похудения

Актриса поделилась вдохновляющим постом.

Австралийско-американская актриса Ребел Уилсон очень изменилась, ведь после того, как села на диету и занялась спортом, похудела более чем на 20 кг. Сейчас актрису практически не узнать.

Часто она показывает поклонникам свои фото в красивых платьях и короткие ролики с тренировок, но в одном из крайних постов на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором еще не начала работу над собой. Также она рассказала грустные подробности своей семьи.

"Хорошо, я знаю, что обычно выкладываю лестные фотографии самой себя... но нашла эту старую фотографию в своих письмах и сказала: "Эй! Я помню, что это было тогда, когда я была самой нездоровой - имела лишний вес и слишком много баловалась вредной пищей. Использовала еду, чтобы заглушить свои эмоции. Мой отец скончался от сердечного приступа, и это было очень печальное время. Я не ценила себя так, как должна. Интересно, что я все еще улыбаюсь и все еще пытаюсь быть активным - это было сделано на благотворительном турнире по теннису (ps @djokernole такой хороший парень) - несмотря на то, что мне так больно. Теперь я оглядываюсь на эту девушку и очень горжусь тем, кем она стала и чего достигла. И просто хотела подбодрить всех, кто борется с лишним весом, проблемами с телом или эмоциональным питанием. Я чувствую тебя. Я знаю, на что это похоже. Но никогда не поздно начать совершенствоваться и пытаться быть лучшей версией ВАС. Это не гонка и не соревнование - это уважение себя и делать то, что лучше для ВАС. Итак, если вы сегодня читаете это, я просто хотела сказать: продолжайте улыбаться и продолжайте пытаться быть активными! Люблю вас ребята", - написала она.

Ребел Уилсон / Instagram Ребел Уилсон

Сейчас актриса выглядит совершенно по-другому.

Ребел Уилсон / Instagram Ребел Уилсон

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