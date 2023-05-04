Не вместила грудь в платье: модель Джулия Фокс надела очень тесный наряд на красную дорожку

Она прославилась любовью к эпатажным нарядам, поэтому продолжает приходить на светские тусовки в оригинальных луках.

Модель Джулия Фокс немного изменила имидж и уже второй раз подряд приходит на мероприятие со странным макияжем, полностью покрыв все лицо белой краской. Также у нее были нарисованы большие арт-брови, а губы накрашены темно-фиолетовым цветом.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

В таком образе она пришла на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

Помимо макияжа необычно выглядело и платье модели, поскольку она выбрала черный наряд от Annakiki из коллекции осень-зима 2023-2024.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Это было платье без бретелек с корсетным бюстье на шнуровке, а вот юбка наряда были длинной, пышной и украшенной искусственной шерстью. В зоне груди платье было настолько тесным, что сдавило ее грудь, и выглядело странно.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Также очень необычной была и сумка от Alexis Bittar, которую Джулия взяла на красную дорожку.

Сумка Джулии Фокс / Фото: Associated Press

Напомним, 32-летняя знаменитость выдерживала паузу после семейного скандала - ее отца и младшего брата Кристофера Фокса арестовала полиция после обысков их квартиры на Манхэттене, там нашли самодельное огнестрельное оружие, доказательства изготовления наркотиков (пресс для таблеток), 3D-принтер и очень дорогой алкоголь, одна бутылка которого стоит несколько тысяч долларов, говорится в публикации New York Post.

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