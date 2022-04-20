"Не залишай": Анна Тринчер спела о боли украинских женщин

В новой песне артистка передает страдания и историю миллионов украинок.

Анна Тринчер проникновенно спела о боли каждой украинской женщины, которую война разделила с любимым. "Не залишай мене одну, я поміж куль до тебе йду", — поет девушка.

В своей новой композиции артистка передает страдания и истории миллионов украинок, оказавшихся сейчас в настоящем аду в ожидании своих мужчин живыми.

Одной из таких стала история родителей жениха Ани – блогера Александра Волошина.

"Отец Саши в ВСУ защищает нашу землю в самых горячих точках. И каждый день я вижу, как тяжело это переживает мама Саши, как горько она плачет, как пытается держаться из последних сил. На это нельзя смотреть без слез, сердце разрывается от боли и гнева. Миллионы украинских девушек, женщин живут сегодня одним звонком, одним сообщением: "живой". Эта выдержка и несгибаемость духа героическая. Моя песня "Не залишай" о них — таких нежных, но таких сильных", — поделилась Анна.

Анна Тринчер

В TikTok трек певицы отразил печальные истории войны. Всего за несколько дней на него сняли более 3 тысяч видео, многие из которых выкладывают девушки в память о своих ребятах, которые уже никогда не вернутся домой.

"Не залишай" полна отчаяния и в то же время необъятной любви, способной выдержать самые трудные трудности.

"Знай, переживемо цю війну", — поет Тринчер, и эти слова дают надежду, что совсем скоро будет победа и все влюбленные снова встретятся.

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