Не заметила дырку на штанах: Бритни Спирс оконфузилась в новом видео

Певица выглядела очень счастливой и была в хорошей форме, но наряд ее подвел.

Американская суперзвезда Бритни Спирс, несмотря на то, что уже давно не выступает на сцене продолжает интересовать публику, из-за своей запутанной личной истории и семейных отношений.

В соцсети певица часто делится с поклонниками видео, в которых танцует или демонстрирует наряды, чаще всего в этих роликах Бритни одна, но недавно ее муж Сэм Асгари опубликовал в Instagram Stories короткое видео с женой.

В видео они просто дурачатся на камеру, танцуют, целуются и даже показывают своих собак.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / instagram Sam Asghari

Бритни Спирс и Сэм Асгари / instagram Sam Asghari

На Сэме в видео был белый костюм с пиджаком и штанами, а также коричневая футболка. На голову фитнес-тренер надел шляпу.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / instagram Sam Asghari

Бритни решила подобрать наряд соответственно с цветому наряда Сэма, поэтому надела коричневый комбинезон на одно плечо и с декольте. Волосы она распустила, сделала макияж и даже тоже надела шляпу. На руке у суперзвезды было несколько браслетов из бисера, которые она сделала самостоятельно.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / instagram Sam Asghari

Однако был в этом образе певицы один небольшой нюанс, который привлекал внимание - дырка на штанах. Каким образом Бритни порвала комбинезон неизвестно, но судя по всему эта маленькая неприятность ее не очень смущала.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / instagram Sam Asghari

Бритни Спирс и Сэм Асгари / instagram Sam Asghari

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