Не завидуем: все обсуждают гигантский бриллиант Джорджины Родригес и то, сколько он может стоить

Джорджина Родригес / © Getty Images

Реклама

31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и 40-летний футболист Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми / © Instagram Джорджины Родригес

Вчера в своем Instagram девушка поделилась радостной новостью — возлюбленный сделал ей предложение, и показала помолвочное кольцо с огромным камнем на безымянном пальце.

Помолвочное кольцо Джорджины Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Это кольцо с крупным главным камнем, обрамленным боковыми бриллиантами поменьше. «Да и еще раз да. В этой жизни и всех последующих», — подписала фото Джорджина.

Реклама

По словам экспертов, футболист потратил на это роскошное кольцо баснословную сумму: «Помолвочное кольцо Джорджины Родригес от Криштиану Роналду — это необыкновенное украшение, в нем, судя по всему, бриллиант овальной огранки весом 15–20 карат, — отметила Лора Тейлор, специалист по помолвочным кольцам в Lorel Diamonds и добавила: — Овальные огранки известны своими четкими линиями, усиливающими блеск и придающими камню яркий, живой вид со всех сторон. Бриллиант такого размера почти наверняка оправлен в платину для надежности, что также усиливает его цвет и придает кольцу вневременной вид. Это потрясающее кольцо, одно из самых впечатляющих, что мы видели за последние годы, и оно идеально подходит одной из самых известных пар в футболе».

Что до его стоимости, мнения экспертов расходятся: одни утверждают, что, судя по платиновой оправе с двойными зубцами по всем четырём углам и самим камням, она составляет несколько миллионов долларов, а генеральный директор Rare Cara Аджай Ананд в комментарии для The Page Six оценил центральный камень как камень цвета D и безупречной чистоты и его потенциальный вес в более 30 карат и назвал его стоимость в 5 миллионов долларов.

Вообще, Джорджина Родригес известна своей любовью к ювелирным украшениям, она и раньше хвасталась кольцами с крупными камнями, поэтому многие думали, что она и ее возлюбленный давно помолвлены.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Ранее, напомним, Джорджина Родригес засветила ягодицы в ультракоротком платье.