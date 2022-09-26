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Небольшой конфуз перед фотографами: Мэрайя Кэри засветила утягивающее белье

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Небольшой конфуз перед фотографами: Мэрайя Кэри засветила утягивающее белье

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Это случается даже со звездами такого уровня.

24 сентября Мэрайя Кэри выступила на фестивале Global Citizen Festival в Центральном парке Нью-Йорка. На сцену суперзвезда вышла в очень гламурном платье с камнями и прозрачными вставками от Rani Zakhem.

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Но ранее, перед началом концерта, звезду подловили поклонники и фотографы с ее бойфрендом - танцором Брайаном Танака. Певица радостно раздавала автографы и улыбалась.

Одета она была в элегантный образ от Louis Vuitton, в котором сочетала плащ, черное платье, слингбэки и солнцезащитные очки.

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Небольшой конфуз с певицей случился, когда она садилась в автомобиль. Платье Кэри немного задралось, и было видно ее утягивающее белье.

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Напомним, не так давно ради стройной фигуры Кэри прибегала не только к изнурению своего тела, но даже делала операцию по уменьшению объема желудка. К таким мерам она прибегала, когда отметка на весах перевалила 120 килограммов. Но за свою жизнь Мэрайя неоднократно то набирала вес, то худела.

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