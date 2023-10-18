Небольшой конфуз с нарядом: Тейлор Свифт надела юбку задом наперед на свидание с бойфрендом

Юбка звезды действительно универсальная, ведь носить ее можно совершенно по-разному и смотрится это стильно в любом случаи.

Вероятно, певица Тейлор Свифт решила, что модные правила созданы для того, чтобы их нарушать, поскольку носит вещи не так, как задумал дизайнер. В минувшие выходные девушка появилась на публике за руку с новым бойфрендом - игроком в американский футбол Трэвисом Келси.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Getty Images

Тейлор и Трэвис сходили в ресторан Waverly Inn. На певице в тот раз была кофта с длинными рукавами от Jean Paul Gaultier и с цветочным принтом, которую она сочетала с кожаной мини-юбкой от бренда Khaite Keene.

Юбка хорошо сидела на фигуре Тейлор, но был один нюанс - она носила ее задом наперед. Дело в том, что по задумке бренда, молния в этом изделии должна быть спереди. Тейлор этот вариант не очень нравился, поэтому она носила ее молнией назад.

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