Недавно в нем дефилировала Шиффер: Энн Хэтэуэй появилась в платье из новой коллекции Versace

Не успело это платье появится на подиуме и наделать шума, как Энн вышла в нем на публику.
40-летняя звезда фильма "Дьявол носит Prada" - актриса Энн Хэтэуэй - появилась в Нью-Йоркской публичной библиотеке в четверг, чтобы присутствовать на втором ежегодном мероприятии супругов Джорджа и Амаль Клуни The Albies.
На церемонии награды вручали активистам и организациям со всего мира за их работу в области медицины, права и журналистики. Среди удостоенных чести была и украинская правозащитная организация Truth Hounds.
На Энн того вечера было мятно-зеленое "металическое" платье-комбинациюя от модного дома Versace, которое всего несколько дней тому назад на подиуме в Милане, во время Недели моды, презентовала супермодель 90-х Клаудия Шиффер.
Особенностью платье стали кружевные вставки на груди и талии, а также трендовый ромбовидный принт в клоунском стиле. Образ Энн дополнила высокой прической в ретро-стиле, украшениями Bulgari с бриллиантами и серебристыми остроносыми туфлями с большими бантами. В руке она держала небольшую серебряную сумку.
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