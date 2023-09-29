Недавно в нем дефилировала Шиффер: Энн Хэтэуэй появилась в платье из новой коллекции Versace

Не успело это платье появится на подиуме и наделать шума, как Энн вышла в нем на публику.

40-летняя звезда фильма "Дьявол носит Prada" - актриса Энн Хэтэуэй - появилась в Нью-Йоркской публичной библиотеке в четверг, чтобы присутствовать на втором ежегодном мероприятии супругов Джорджа и Амаль Клуни The Albies.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

На церемонии награды вручали активистам и организациям со всего мира за их работу в области медицины, права и журналистики. Среди удостоенных чести была и украинская правозащитная организация Truth Hounds.

На Энн того вечера было мятно-зеленое "металическое" платье-комбинациюя от модного дома Versace, которое всего несколько дней тому назад на подиуме в Милане, во время Недели моды, презентовала супермодель 90-х Клаудия Шиффер.

Особенностью платье стали кружевные вставки на груди и талии, а также трендовый ромбовидный принт в клоунском стиле. Образ Энн дополнила высокой прической в ретро-стиле, украшениями Bulgari с бриллиантами и серебристыми остроносыми туфлями с большими бантами. В руке она держала небольшую серебряную сумку.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

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