Нелли Фуртадо впервые вышла в свет после заявлений о завершении музыкальной карьеры

Нелли Фуртадо / © Getty Images

Канадская певица Нелли Фуртадо, которая прошлой осенью объявила, что уходит со сцены, впервые вышла на красную дорожку. 47-летняя певица посетила церемонию вручения премии Juno Awards 2026.

Звезда выбрала для своего появления на мероприятии длинное красное платье-бюстье, которое подчеркивало декольте. Это был наряд от канадского дизайнера индейского происхождения Лесли Хэмптон необычного дизайна — талия была подчеркнута, а в зоне бедер платье украшали складки ткани.

Также на ткани платья были абстрактные аппликации из ткани, которые напоминали принт. Однако не только платье певицы привлекло внимание, но и ее новая прическа — Нелли подстриглась и теперь носит трендовый боб.

Напомним, что в октябре 2025 года Фуртадо, которая и так имела длительный перерыв в карьере, сообщила, что приняла решение окончательно уйти со сцены. Свое решение она объяснила желанием сосредоточиться на семье. Однако поклонники артистки заподозрили, что она могла отказаться выходить на сцену из-за того, что в последнее время в Сети ее часто критиковали за изменения в фигуре.