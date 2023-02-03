Неловкий момент: дочь Мадонны не пустили на модный показ в Нью-Йорке

Наряжаясь на мероприятие она явно не думала, что с ней может такое произойти, но правила были одинаковые для всех.

26-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон оказалась в неприятной ситуации вчера вечером, поскольку ее не пустили на модный показ бренда Marc Jacobs, который проходил в Нью-Йорке. Причиной этого инцидента стало опоздание девушки, сообщает издание Daily Mail.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

Лурдес одетая с ног до головы в вещи бренда пришла на шоу, когда двери уже закрылись и охрана ее просто не пропустила.

Видео с тем, как дочь Мадонны не попала на показ опубликовал очевидец в своем аккаунте в TikTok и ролик моментально стал вирусным. За кадром слышно, что люди на улице кричат охраннику "Впустите ее!", "Вы не знаете, кто она?" но те были непоколебимы и знаменитость просто ушла, так и не увидев новую коллекцию.

На Лурдес в тот день был джинсовый наряд: платье на широких бретельках, джинсовая куртка и сумка. Дополнила она образ белыми сапогами на шнуровке.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

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