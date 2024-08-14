Нельзя не заметить: актриса в кислотно-салатовом костюме пришла на утреннее шоу

Гарсель Бове выбрала для своего появления в эфире яркий наряд.
Американская актриса Гарсель Бове привлекла внимание папарацци своим ярким луком.
Звезда пришла на утреннее шоу Good Morning America в Нью-Йорке в костюме кислотно-салатового цвета, который состоял из брюк-палаццо и жакета с одной пуговицей в тон.
Наряд Гарсель дополнила серебряными босоножками. Она сделала объемную укладку с локонами, макияж смоки-айс и белые маникюр и педикюр. Серебряные украшения завершили образ Бове.
Напомним, в объективы папарацци в Майами попала латиноамериканская актриса и модель Элизабет Гутьеррес, которая шла на светское мероприятие. Женщина выглядела красиво в белом ажурном платье с цветочным орнаментом длины миди, которое под низом имело необычную подкладку.
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