Нельзя не заметить: актриса в кислотно-салатовом костюме пришла на утреннее шоу

Гарсель Бове выбрала для своего появления в эфире яркий наряд.

Американская актриса Гарсель Бове привлекла внимание папарацци своим ярким луком.

Звезда пришла на утреннее шоу Good Morning America в Нью-Йорке в костюме кислотно-салатового цвета, который состоял из брюк-палаццо и жакета с одной пуговицей в тон.

Гарсель Бове / Фото: Getty Images

Наряд Гарсель дополнила серебряными босоножками. Она сделала объемную укладку с локонами, макияж смоки-айс и белые маникюр и педикюр. Серебряные украшения завершили образ Бове.

Напомним, в объективы папарацци в Майами попала латиноамериканская актриса и модель Элизабет Гутьеррес, которая шла на светское мероприятие. Женщина выглядела красиво в белом ажурном платье с цветочным орнаментом длины миди, которое под низом имело необычную подкладку.

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