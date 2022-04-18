"Нельзя сдержать слез": Анна Добрыднева посвятила песню детям в войне

Артистка записала акустическую и инструментальную версию композиции.

Анна Добрыднева презентовала чувственную песню "Дитинство", которую посвятила украинским детям, потерявшим в этой войне детство.

"Во время этой страшной войны российские оккупанты безбожно разрушают и грабят наши украинские земли, убиваюсь гражданских, пытают, насилуют... А еще они украли святое — украли детство у наших детей. Многие дети остались без домов, потеряли родителей и родных. Дети прячутся в бомбах, вынужденные уезжать за границу или убегать в другие города.

Нельзя сдержать слез, когда ребенок стоит у могилы матери, похороненной наспех, на собственном дворе оккупированного и разрушенного города. Нельзя сдержать слез, когда на переполненном вокзале испуганная малышка обнимает любимую игрушку и тянет ее в эвакуационный поезд, как единственное упоминание о настоящем детстве.

Надеюсь, вы почувствуете то же, что испытывала я, когда писала эту песню", — сказала Анна.

Певица рассказала, что сейчас находится во Львове.

"Вся моя жизнь, как и жизнь миллионов наших людей, поместилась в один чемодан. Но мы никогда не чувствовали такого единства и взаимопомощи, как сейчас. Мы одна большая семья. Я в Украине! Я дома, потому что "моя хата повсюду".

Наш творческий фронт также единственный: от Ужгорода до Одессы, от Луцка до Херсона", — сказала Добрыднева.

Анна добавила, что создала также и инструментальную версию песни. Над записью разных версий она работала во львовской студии. Инструментальные партии записывали музыканты из Киева и Луганска. Чувственный видеоряд создал парень из Донецка, а дизайн обложки сделал воин-доброволец.

Звезда призвала помогать детским больницам на благотворительной платформе dobro.ua

Напомним, в результате полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, 4 млн детей стали вынужденными переселенцами (это половина детей Украины!), у них уже нет своего дома. Повреждены или уничтожены более 300 учебных заведений и столько же больниц. Более 121 тысячи украинских детей незаконно вывезли оккупанты. Пострадали более 500 детей. 177 детей погибли и более 330 получили ранения.

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