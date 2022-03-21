Немецкая певица надела на концерт в поддержку Украины сине-желтый свитер

29-летняя Айви известна тем, что в 2012 году выиграла в шоу "Голос Германии".
Немецкая певица Айви Куайну выступила на музыкальном митинге мира "Звук мира" у Бранденбургских ворот 20 марта в Берлине, Германия.
Телевизионное мероприятие было направлено на сбор пожертвований для поддержки пострадавших от продолжающейся войны в Украине - крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, которая идет уже почти четвертую неделю.
На концерте в поддержку Украины звезда пришла в ярком полосатом сине-желтом свитере, который символизировал флаг Украины.
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