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Немецкая певица надела на концерт в поддержку Украины сине-желтый свитер

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Немецкая певица надела на концерт в поддержку Украины сине-желтый свитер

Айви Куайну / Getty Images

29-летняя Айви известна тем, что в 2012 году выиграла в шоу "Голос Германии".

Немецкая певица Айви Куайну выступила на музыкальном митинге мира "Звук мира" у Бранденбургских ворот 20 марта в Берлине, Германия.

Телевизионное мероприятие было направлено на сбор пожертвований для поддержки пострадавших от продолжающейся войны в Украине - крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, которая идет уже почти четвертую неделю.

На концерте в поддержку Украины звезда пришла в ярком полосатом сине-желтом свитере, который символизировал флаг Украины.

Айви Куайну / © Getty Images
Айви Куайну / Getty Images
Айви Куайну / © Getty Images
Айви Куайну / Getty Images

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