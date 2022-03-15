Немецкий комик надел на красную дорожку футболку с флагом Украины

Во всем мире публичные люди выражают свою поддержку нашей стране.

Немецкий телеведущий комик Оливер Почер выразил свою поддержку Украине. Он вышел на красную дорожку перед началом благотворительного ужина "Искусство против депрессии" в футболке с флагом Украины, который был выполнен в виде сердца, который проводился в Дюссельдорфе.

Оливер Почер / Getty Images

Также Оливер занимается гуманитарной помощью Украине.

Также во время этого мероприятия свою солидарность нашей стране выразила и немецкая модель Ким Хницдо, известная своей победой в шоу Next Topmodel в 2016 году. Девушка появилась на красной дорожке в желтом костюме и синих замшевых туфлях, также у нее в руке была небольшая синяя сумка, а вот ногти на руках Ким накрасила синим и желтым цветом.

Ким Хницдо / Getty Images

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