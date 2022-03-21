Немецкий музыкант в сине-желтой куртке появился на митинге в поддержку Украины

Немецкий музыкант в сине-желтой куртке появился на митинге в поддержку Украины

Участник группы Revolverheld надел куртку в цвет украинского флага.

Вчера, 20 марта, в Берлине состоялся музыкальный митинг "Звуки мира", призывом которого было прекращение войны в Украине и сбор гуманитарной помощи для украинцев.

На мероприятии выступила немецкая рок-группа из Гамбурга – Revolverheld. Один из участников коллектива решил поддержать Украину еще и одеждой – на нем была сине-желтая джинсовая куртка, цвет которой символизируют украинский флаг.

Группа Revolverheld / Getty Images

Напомним, на митинге "Звуки мира" выступила также супруга Виталия Кличко – Наталья Кличко. На ней было худи с изображением мужской руки с двумя птицами, прижавшими друг к другу клювами.

Наталья Кличко / Getty Images

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