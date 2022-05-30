Немецкий поп-певец выступил на стадионе, чтобы поддержать Украину

Звезды со всего мира активно поддерживают нашу страну.

В Германии в субботу, 28 мая, на стадионе Volksparkstadion состоялось благотворительный футбольный матч All-Stars for Ukraine, на котором появились многочисленные деятели спорта, музыки и индустрии развлечений, чтобы выразить свою поддержку Украине. Средства от благотворительного мероприятия пойдут на помощь нашей стране.

Одним из тех, кто выступил на стадионе, был немецкий поп-певец и автор песен Йоханнес Эрдинг. Артист спел с сине-желтым шарфом на шее в перерыве между матчем.

Йоханнес Эрдинг / Фото: Getty Images

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