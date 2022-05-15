Немного инсайда: дизайнер показала запасной образ фронтмена Kalush Orchestra

Над костюмами и стилем группы работал стилист Назар Дидык, однако к работе приобщались и этнограф, галеристка, дизайнер Роксоляна Шимчук и художница по костюмах Ольга Карпов.

Роксоляна Шимчук показала второй запасной образ, который создала для Олега Псюка. Этнограф и дизайнер рассказала, что он очень нравился самому Олегу, в итоге не был выбран постановщиками шоу.

Запасной образ был выполнен в желто-голубых тонах и состоял из мужской кептара начала ХХ века из Буковины (Черновицкая область), который был расшит бисером из частной коллекции Роксоляна, современной рубашки, стилизованной под вышыванку и платка, который, по словам этнографа был атрибутом как женского, так и мужского костюма:

"Традиционно, ребята одевали ее на шею под кептар, сердак и т.д.. Для парадного образа, конечно! И за пояс заправляли, если девушка подарила! В начале ХХ века часто девушки дарили платок парням в дорогу, когда те собирались на войну. Парни даже кичились тем, у кого лучше платок от любимой!! А во многих регионах платок, заправленный за пояс или завязанный на руку - был обязательным атрибутом наряда жениха и с ним было связано немало обрядов."

Читайте также: