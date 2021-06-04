Немного набрала вес: "ангел" Сара Сампайо опубликовала новые фото в купальнике

29-летняя португальская модель показала еще несколько фотографий с отдыха.

Отпуск Сара Сампайо проводила на островах Теркс и Кайкос. "Ангел" Victoria’s Secret уже демонстрировала, как нежилась возле бассейна и хвасталась фигурой в слитном купальнике цвета фуксии.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

Но, вернувшись домой, девушка уже ностальгирует по времени, которое прекрасно провела на отдыхе. Сара запостила еще несколько неопубликованных ранее снимков в купальнике. На модели белый купальник с мелким цветочным принтом, она прилегла на мягкий диван на фоне озера и с улыбкой на лице закрыла глаза. Заметно, что девушка немного набрала вес, но не комплексует.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

"Верните меня обратно", - написала Сампайо в подписи к фотографиям.

На другом снимке Сара загадочно смотрит вдаль, а на заднем фоне - вода и красивая природа.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

Напомним, также модель недавно показывала свою новую работу для глянца Harper's Bazaar Greece, где также снималась на пляже в купальниках.

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Сара Сампайо в бикини на отдыхе (17 фото)

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