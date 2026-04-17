Шоу-бизнес
304
1 мин

Немного переборщила с гламуром: актриса Диана Крюгер в платье с вышивкой и бахромой вышла в свет

Актриса не раз заявляла, что не имеет постоянного стилиста, а собирает свои образы сама опираясь на свой модельный бэкграунд и работу с брендами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Диана Крюгер

Диана Крюгер / © Getty Images

Актриса Диана Крюгер, известная многим по таким фильмам как «Троя» и «Одержимость», посетила презентацию новой коллекции ювелирного бренда Tiffany & Co., которая прошла в Нью-Йорке. Она блистала на мероприятии в платье от британского бренда Sabina Bilenko.

Наряд и его стилизация казались слишком гламурными, особенно, если учесть то, что дополнила Крюгер платье драгоценностями с бриллиантами, аквамаринами и золотом, которые выполнены и виде птичек. На платье, которое выбрала актриса, был прозрачный корсетный верх с вышивкой на которой можно заметить: павлинов, цветы, пальмы и даже беседки.

Низ же платья был нежно-голубым и со многими слоями бахромы из бисера. Ярким и неожиданным дополнением платья Дианы стал бархатный клатч винного оттенка.

Также мероприятие Tiffany & Co. посетила актриса Аманда Сейфрид и модель Рози Хантингтон-Уайтли.

