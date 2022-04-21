"Немытая голова на войне не помогает": Оля Цибульская рассказала, какими воины ВСУ хотят видеть украинок

Украинская певица Оля Цибульская показывает пример другим девушкам и женщинам и призывает их вопреки войне оставаться красивыми для наших защитников.

В своем Instagram Оля рассказала историю, которая произошла с ней. Это история о том, как ей позвонил друг, который служит в ВСУ, и попросил прислать красивую фотографию, чтобы улыбнуться.

"Однажды мой друг из ВСУ позвонил, когда я сидела 5 день с немытой головой в углу комнаты и читала новости. Он сказал, что звонит за светом и теплом. Я рассказала, как есть. Я катаюсь на эмоциональных качелях. От полной апатии к истерике и обратно. Болит постоянно и за все.

"Ольчик, твоя немытая голова на войне не помогает. Мы здесь с пацанами, потому что боремся за Украину и наших красивых девушек. Слышишь? Жду классную фотку. Хочу улыбнуться", - сказал тогда друг Цибульской. И это было как глоток свежего воздуха.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

"До меня как будто дошло. Война продолжается. Эта проклятая война забирает людей, дома, города… она отнимает силы. Она происходит ценой самого дорогого. Ценой нашей молодости, нашего человеческого счастья. Война закончится обязательно. И будет наша победа! А что останется от меня? Нам нужно беречь красоту и сейчас. Сейчас особенно. Она дает силы нашим ребятам на передовой. Знаю, что это очень сложно сейчас. Но быть красивой в военное время – не стыдно! Быть красивой в военное время – это мотивировать наших самых крутых, самых горячих ребят к победе! Быть красивой в военное время - быть уравновешенной, а от того спокойной для своих детей и близких", - написала Оля.

Своих подписчиков Цибульская призвала присылать ей свои "лайфхаки красоты", истории о том, как ухаживать за собой в военное время. И пообещала, что лично будет тестировать все рецепты на себе. Ну и для начала опубликовала забавную фотографию, на которой запечатлена с бигуди в волосах и с красной помадой на губах.

Напомним, мы уже рассказывали о том, как обычная красная помада стала символом победы в 40-х.

Читайте также: