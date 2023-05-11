Необычно и смело: эпатажная модель Джулия Фокс продемонстрировала два образа в микроюбках

После семейного скандала, когда младшего брата и отца Джулии Фокс задержали в Нью-Йорке за хранение оружия и изготовление наркотиков, она решила вернуться в Лос-Анджелесе. Своим поклонникам в Instagram знаменитость рассказала, что в Калифорнию прилетела на деловую встречу в студию Universal Pictures.

Однако для встречи модель выбрала очень дерзкий образ, ведь надела черную кожаную микроюбку и топ, сделанный из галстуков, от бренда Jaded London, а также серо-коричневый блейзер от Chloé.

В руке у Джулии была маленькая сумка, а обула она туфли с открытым мысом.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также из аксессуаров звезда выбрала солнцезащитные очки и очень необычную серьгу в виде зажигалки BIC.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

На следующий день модель также попала под прицел папарацци в городе, но уже в другом образе - на Джулии была мини-юбка с принтом, а также корсетный топ. Дополняли образ сапоги, сумка и кожаное болеро. В этом образе она вновь поэкспериментировала с бровями и нарисовала их в стиле Памелы Андерсон - тонкими дугами.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

К слову, после Met Gala, которое является эксклюзивным, дорогим и закрытым мероприятием, в интервью Daily Mail, Фокс раскритиковала Анну Винтур, заявив, что никогда бы не пошла на этот гала-вечер, даже если бы получила приглашение.

"Если бы речь шла о моде, я бы там была, но это не так. Это о политике, привилегиях, кто твои родители и сколько денег ты зарабатываешь", - сказала она.

Темой мероприятия в этом году было: "Карл Лагерфельд - линия моды" в честь скандального дизайнера, который руководил Chanel и Fendi более 50 лет. По этому поводу модель тоже высказалась, назвав Лагерфельда человеком, который "поддерживал идеалы превосходства и империализма", и возмутилась, что гала-вечеру не хватает разнообразия.

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