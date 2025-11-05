ТСН в социальных сетях

Необычно, но очень красиво: Деми Мур надела на светский вечер наряд из новой коллекции Balenciaga

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии Glamour «Женщина года — 2025». На красной дорожке среди гостей мероприятия появились актриса Деми Мур.

Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

В этот раз 62-летняя звезда решила удивить не платьем, а брючным нарядом из дебютной коллекции дизайнера Пьерпаоло Пиччоли в качестве креативного директора Модного дома Balenciaga. Мур блистала на красной дорожке в минималистичном, но эффективно структурированном ансамбле, который включал топ-тунику без бретелек, а также прямые классические брюки со стрелками.

Образ актрисы также дополнили «оперные» белые перчатки. Этот необычный аксессуар придал ее луку шикарной эстетики с ноткой старого Голливуда, но выглядело это современно. Также Мур собрала волосы в высокий «конский» хвост, надела серьги с камнями и сделала яркий макияж с красной помадой. Такая прическа подчеркнула ее черты лица и удлинила шею, добавив еще больше изысканности минималистичному стилю.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Но этот образ кардинально отличался от того, что Деми демонстрировала несколькими днями ранее. Напомним, что она посетила гала-концерт LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе, в «голом» платье макси с халтером, американской проймой и небольшим шлейфом от бренда Gucci. Наряд имел разноцветную цветочную вышивку пайетками и бисером.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

