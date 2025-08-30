- Дата публикации
Необычно, но полностью в ее стиле: 50-летняя Хлоя Севиньи в черном кружеве блистала перед камерами
Необычный наряд привлек много внимания на мероприятии.
Голливудская актриса Хлоя Севиньи — звезда сериала «Американская история ужасов» — вышла на красную дорожку 82-го Венецианского кинофестиваля. 50-летняя звезда посетила премьеру фильма режиссера Луки Гуаданьино «После охоты», в котором сыграла с Джулией Робертс.
Она появилась на публике в оригинальном наряде черного цвета — кружевном платье с длинными рукавами и объемной юбкой-баллоном, а также в кружевных шортах. Наряд звезды был от Модного дома Saint Laurent. Образ был довольно смелым и необычным, но полностью соответствовал тому, что актриса зачастую выбирает для своих выходов в свет — она любить оригинальные наряды.
Хлоя дополнила лук оригинальными мюлями с ремешками, украшениями с бриллиантами — колье, серьгами и массивным кольцом, а также макияжем с красной помадой.
Также она вышла на фотоколл, который предшествовал премьере. Хлоя носила нежно-розовый костюм со шнуровкой от Simone Rocha из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025 и обувь Jimmy Choo.
Образ она дополнила очками и золотыми украшениями.
