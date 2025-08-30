ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

Необычно, но полностью в ее стиле: 50-летняя Хлоя Севиньи в черном кружеве блистала перед камерами

Необычный наряд привлек много внимания на мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хлоя Севиньи

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Голливудская актриса Хлоя Севиньи — звезда сериала «Американская история ужасов» — вышла на красную дорожку 82-го Венецианского кинофестиваля. 50-летняя звезда посетила премьеру фильма режиссера Луки Гуаданьино «После охоты», в котором сыграла с Джулией Робертс.

Она появилась на публике в оригинальном наряде черного цвета — кружевном платье с длинными рукавами и объемной юбкой-баллоном, а также в кружевных шортах. Наряд звезды был от Модного дома Saint Laurent. Образ был довольно смелым и необычным, но полностью соответствовал тому, что актриса зачастую выбирает для своих выходов в свет — она любить оригинальные наряды.

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Хлоя дополнила лук оригинальными мюлями с ремешками, украшениями с бриллиантами — колье, серьгами и массивным кольцом, а также макияжем с красной помадой.

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Также она вышла на фотоколл, который предшествовал премьере. Хлоя носила нежно-розовый костюм со шнуровкой от Simone Rocha из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025 и обувь Jimmy Choo.

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Образ она дополнила очками и золотыми украшениями.

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Хлоя Севиньи / © Associated Press

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
146
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie